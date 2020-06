Pensó que tenía un cálculo renal; realmente estaba embarazada

Estados Unidos.- La joven Lizzie Quah de 23 años de edad se llevó una gran sorpresa cuando fue al hospital pensando que tenía un cálculo renal cuando en realidad estaba entrando en labor de parto.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Bloomington, en el estado de Illinois, en estados Unidos.

Debido a que ya había sufrido los estragos de un cálculo renal, sumado a que desconocía que estaba embarazada, al momento en que comenzó a sentir dolores, pensó que se trataba de una sedimentación en sus órganos internos.

Lizzie Quah, quién se gana la vida como maestra de ballet, compartió su historia recientemente a través de su perfil en Tik Tok, esto poco menos de un año de los hechos ocurridos durante el 23 de junio de 2019.

Por razones desconocidas, el video ya no se encuentra disponible en la plataforma Tik Tok.

"No me pusieron anestesia epidural porque era demasiado tarde para ayudarme. Tenía un dolor insoportable, no tenía idea de si iba a tener un niño o niña, un bebé a término o prematuro, sano o enfermo (...)"