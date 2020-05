Pekín se queda completamente a oscuras a las 4 de la tarde ¿qué más 2020?

Pekín.- Eran cerca de las cuatro de la tarde en Pekín y el cielo debía estar iluminado por la luz del sol, sin embargo, la oscuridad sorprendió a los habitantes de un momento a otro.

Un extraño fenómeno llevó a la ciudad a encender las luces de sus casas y vehículos cuando la ciudad china quedó en total oscuridad que la visibilidad era muy poca o nula.

Los habitantes de Pekín no tardaron en documentar este fenómeno con sus celulares para difundir que en donde tenía que estar el sol brillando a su máximo esplendor, solo había oscuridad, ¿pero qué pasó?

Una enorme tormenta fue la que trajo las enormes nubes oscuras que bloquearon la luz del día.

La fuerte lluvia duró al menos 10 minutos, pero bastó para que los habitantes difundieran en redes sociales el cielo oscuro en plena tarde. Después de la lluvia las nubes negras se despejaron dejando pasar la luz del sol.

"Una amiga en Beijing me mandó este vídeo, repentinamente el sol dejó de brillar y está súper oscuro, ¡Y apenas son las 4:00 pm!, algo nunca antes visto ¿Qué pex 2020?, escribió una usuaria en Twitter.

