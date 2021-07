Pedro Sánchez otorga indultos a líderes separatistas catalanes: contradice su promesa de campaña

Este martes el Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, hizo oficial la emisión de nueve indultos a líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de insurrección contra España.

Estos "perdones" serán entregados al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, los ex consejeros Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa; la ex presidente del "Parlament" Carme Forcadell y los ex líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Hemos acordado en #CMin conceder el indulto a los nueve condenados del juicio del Procés. Son indultos parciales: conmutamos las penas pendientes de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación. Tomamos esta decisión porque es la mejor para Cataluña y para España. pic.twitter.com/ughxjX0rXy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 22, 2021

Estos personajes permanecieron en territorio español para enfrentar su condena; por lo que aquellos que huyeron del país para evitar su juicio no tendrán acceso al indulto: tal es el caso de Carles Puidgemont, presidente de la Comunidad de Cataluña cuando se intentó anunciar la independencia unilateralmente.

Pedro Sánchez anunció su decisión en una conferencia de prensa de al rededor de cinco minutos, en la que no respondió ni una sola pregunta; ahí justificó su postura aludiendo a "razones de utilidad pública" pues busca "restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y española".

Emitidos los indultos, deben ser firmados por el Rey Felipe VI, quien a pesar de no apoyar la decisión de Sánchez, deberá firmarlos por protocolo e institucionalidad.

Los nueve líderes separatistas serán liberados cuando los indultos se publiquen en el Boletín Oficial del Estado: firmados por el Presidente del Gobierno y el Rey, la Corte Suprema, como tribunal sentenciador de los separatistas, finalizará el proceso.

Esta decisión resulta una contradicción para la postura previa de Sánchez, quien había asegurado que "él no pacta con independentistas".

¿Por qué están encarcelados los separatistas?

El 1º de octubre del 2017, Carles Puidgemont, siendo gobernador de Cataluña, celebró de manera ilegal un referéndum preguntando a los habitantes del territorio catalán si querían que promoviera la independencia del resto de España.

El "sí" ganó con un 90.18%, traducido en cerca de 2 millones de votos; sin embargo, solamente poco menos de mitad del padrón salió a votar, debido en gran medida a que la encuesta era ilegal y no era vinculante.

Más esto no detuvo a Puidgemont y los demás líderes catalanes, quienes junto a los partidos independentistas den Cataluña, se reunieron en el "Parlament", sin presencia de la oposición y redactaron unilateralmente una declaratoria de independencia.

Esta declaración fue votada y "aprobada" el 27 de octubre, con 70 votos a favor, 2 votos en blanco y 10 en contra, aunque los 53 parlamentarios de los partidos Ciudadanos, Partido Popular y PSOE habían abandonado el pleno previo a la votación.

Luego de esto, Puidgemont ofreció un discurso en el que se retractaba de la declaratoria, a sabiendas que corría el riesgo de terminar en prisión, y que mejor buscaría "una independencia consensuada con el gobierno español".

Mariano Rajoy, el entonces presidente del gobierno español, intervino en la Comunidad, descubriendo 41 decretos ya escritos que solamente necesitaban la firma de Puidgemont para fundar la "República Independiente de Cataluña".

Rajoy destituyó a todo el gobierno catalán y convocó a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre; Puidgemont y los otros separatistas huyeron al día siguiente rumbo a Bélgica, donde pidieron asilo político.

Los implicados fueron condenados por el delito de sedición, al conspirar contra el gobierno español, además de convocar un referéndum ilegal: los condenados debían pasar una pena de entre nueve y 13 años de cárcel.

A este episodio se le ha llamado "Proceso Soberanista de Cataluña" o simplemente "el Procés".

Sin embargo, con la emisión de los indultos de Sánchez, la oposición teme que se ha sentado un precedente para los futuros independentistas catalanes, que sabrán que pueden levantarse contra España y aún así quedar impunes.