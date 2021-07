Pedro Sánchez interrumpe conferencia de prensa por amenaza de 'avión no identificado'

Durante una conferencia de prensa en conjunto con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, el presidente del Gobierno Español fue advertido del sobrevuelo de un avión no identificado.

BREAKING VIDEO - Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and Lithuanian President Gitanas Nauseda in panic at Lithuanian air base during press conference after an unidentified Russian jet showed up. Spanish jets then scrambled to respond to the launch of a Russian warplane. pic.twitter.com/870UrpKd26

La comparecencia se realizaba en una base de la OTAN, cuando a través de la comunicación interna, Sánchez fue avisado de la situación.

Inmediatamente los elementos de seguridad españoles y lituanos resguardaron a los mandatarios nacionales.

Witnessed allied solidarity in action today. The press conference w/ ???? PM @sanchezcastejon at airbase of @NATO Baltic Air Police Mission was suddenly interrupted. ???? fighter jets alpha scrambled after the alarm of the infringed airspace.

Thank you ???? for our security #WeAreNATO pic.twitter.com/g4IlJ3Ow22