Pedirá Canadá prueba de covid a partir del 15 de febrero

El Primer Ministro, Justin Trudeau dijo que a partir del 15 de febrero será necesario mostrar una prueba de covid negativo, a todo aquel que quiera viajar vía terrestre.

Toronto, Canadá.- Treudeu dijo que será un requisito, una prueba de no más de 72 horas de PCR para covid, a partir del 15 de febrero, para viajes no esenciales, vía terrestre.

Además, el Primer Ministro afirmó que muy pronto serán obligatorias las pruebas covid en los cuatro aeropuertos de Canadá.

El mes pasado el Primer Ministro ya había puesto fuertes restricciones para viajeros que llegaran al país de la "Hoja de Maple", como por ejemplo, pedir que hicieran cuarentena en un hotel, con un consto de dos mil dólares canadienses, aproximadamente unos mil 500 dólares americanos.

Otra de las fuertes restricciones que impuso Canadá fue la prohibición de los vuelos provenientes de México y el Caribe, hasta el 30 de abril.

Canadá ya exige que quienes ingresan al país se aíslen por sí mismos durante 14 días.

Los funcionarios canadienses han estado instando a los canadienses a cancelar todos los viajes no esenciales y están tratando de eliminarlos.

Con información del ABC News.

Update on border measures: As of February 15th, when you return to Canada through a land border, you´ll need to show a negative PCR test result from the past 72 hours - just like you would if you were flying back into the country.

For almost a year, Canada´s borders have been closed to foreign travelers. Less than 2% of COVID-19 cases are linked to returning Canadians. However, due to new variants, we are strengthening border measures to keep you and your family safe. More here: https://t.co/WS4w2AsVbe pic.twitter.com/7Kf8XG7Shd