¡Impactante! Pedazo de carne cruda cobra vida y causa pánico en redes sociales

MÉXICO.- Un inquitante video que muestra el momento en que un pedazo de carne cruda parece cobrar vida al moverse en medio de contracciones sobre una tabla de cortar, ha dejado a cientos de internautas boquiabiertos.

"¿Por qué se mueve la carne? Mi mamá se niega a cocinarla porque tiene mucho miedo", escribió la usuaria de Twitter @tterororo, que vive en la provincia de Temerloh, en el estado de Pahang en Malasia.

En las imágenes compartidas se puede ver cómo la mujer, totalmente asustada, voltea el trozo, que se tiembra y 'late' como un corazón.

Algunos usuarios han argumentado que el movimiento de la carne de debe a un fenómeno conocido como 'memoria muscular', que sucede cuando la carne es tan fresca que las terminaciones nerviosas del animal todavía siguen vivas, provocando extraños movimientos espasmódicos.

Otros usuarios compartieron casos similares del dicho fenómeno.

