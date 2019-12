´Peces pene´ se apoderan de California

Millones de extrañas criaturas marinas, han arribado a la playa Drakes, California. Su llegada masiva desde las profundidades se cree fue por una fuerte tormenta.

Se trata de una extraña lombriz, su nombre científico ´Urechis caupo´, mide 25 centímetros de longitud y es mejor conocida como ´peces pene´.

Muchos usuarios comentaron sentir cierto ´trauma´ ya que afirman no sería nada bonito caminar por la arena y pisar un ser vivo curioso y desconocido.

This may just be the weirdest thing you've seen today!



Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. ?? But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT