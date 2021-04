Pausa EU uso de vacuna Johnson & Johnson por recomendación de reguladores

Los principales reguladores sanitarios de Estados Unidos recomendaron pausar el uso de la vacuna contra Covid-19 Johnson & Johnson "por precaución".

La Administración de Drogas y Alimentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) investigarán si el fármaco produce coágulos de sangre.

CDC and FDA reviewing data involving six reported U.S. cases of a rare type of blood clot in individuals after receiving Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. See full statement: https://t.co/ekYT9dljtd pic.twitter.com/a7Fiixg735