Pastor agrede a su esposa durante transmisión en vivo y luego proclama "la paz del Señor"

BRASIL.- Circula a través de redes sociales el video de un pastor brasileño, representante de la Iglesia ´Dios es amor´, mientras insulta y golpea a su esposa cuando iniciaba una transmisión en vivo. El pastor quería enviar un mensaje religioso a través de internet.

En el video se ve al pastor sentarse de nuevo y, como si no hubiera ocurrido pasado, mira a cámara y comienza a dar su mensaje: "Acepten la paz del Señor"; sin embargo, no se dio cuenta de que la cámara había captado la agresión conyugal.

A las pocas horas, pese a que el pastor, identificado como Edson Araujo, borró el video, la actitud hacia su mujer se hizo viral y provocó repudio en redes sociales, por lo que al día siguiente el líden religioso publicó un video donde se disculpa por lo sucedido. En la imagen apareció junto a su esposa Deborah, quien guardó silencio durante todo el video.

"Ayer estábamos cerca del horario de servicio y no teníamos la posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a intentar arreglarlo, y luego terminé tirando otro celular que transmite himnos. Entonces, yo estaba ahí, de manera imprudente, de manera incorrecta que no podía actuar de esa manera, dirigí una palabra. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, así que por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa (...) Quiero aquí, de antemano, ante todo a Dios, quiero pedir mi perdón público y el perdón de mi esposa Deborah, por mi actitud, error y fracaso", dijo.