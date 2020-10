Pasajera murió a bordo de un avión a causa de Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer residente de Texas murió a bordo de un avión en Arizona, Estados Unidos, a causa de complicaciones de salud por Covid-19, informaron las autoridades del condado de Dallas.

De acuerdo a Clay Jenkins, juez del condado de Dallas, la mujer falleció en julio pasado, pero no se había identificado la causa del deceso hasta este fin de semana, comunicó mediante un tuit.

NEW: Dallas County Reports 554 New Positive 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Cases and 3 Deaths

592 Total Cases Reported Today Including 38 Older Cases and 38 Probable Cases pic.twitter.com/8XkYAgkk7W