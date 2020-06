Pareja apunta con armas a manifestantes que marchaban frente a su mansión

Missouri, Estados Unidos.- Una pareja de abogados blandió un AR-15 y una pistola a los manifestantes que pasaban frente a su mansión en un exclusivo barrio de St. Louis, Missouri.

En el video que se viralizó se puede ver al matrimonio conformado por Mark y Patricia McCloskey apuntando con las armas a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter que caminaban por su propiedad, apodada la Mansión Niemann, en el lujoso barrio de Forest Park alrededor de las 18:00 horas del domingo.

De acuerdo con NBC News, los abogados salieron armado cuando los inconformes supuestamente rompieron la puerta del vecindario.

El propósito de la pareja era mantener fuera de su propiedad a los manifestantes. Las personas que pasaron por la casa de los McCloskey se dirigían a casa de la alcaldesa Lyda Krewson, para exigir su renuncia después de que ella dio a conocer los nombres y direcciones de los residentes que habían pedido retirar la financiación al departamento de policía.

Los manifestantes corearon 'Let's Go' mientras la pareja se mantenía firme en su puerta principal, patrullando de un lado a otro.

Un video publicado en Twitter sobre la manifestación muestra a la mujer apuntando con su arma a un manifestante que lleva una camiseta que dice: "Manos arriba, no disparen".

St.Louis Couple Patricia and Mark McCloskey owners of McCloskey Law Center was pointing their assault weapons at protestors ´claiming´ to protect their properly. Didn´t know they own the streets and sidewalks? pic.twitter.com/efsC1CKPNQ