Cuenta del Papa Francisco protagoniza ´incidente hot´ con fotos de modelo en bikini

BRASIL.- Una modelo brasileña Natalia Garibotto ha provocado que Instagram arda luego de que supuestamente la cuenta de Instagram del Papa Francisco le dio "like" a dos de sus fotos donde ella luce provocativa.

Usuarios de Twitter compartieron capturas de pantalla donde se ve que la cuenta oficial de Instagram del pontífice estaba entre las 133,000 personas que le dieron "like" a una imagen de la candente chica de 24 años, , conocida como Nata Gata, donde aparece de vestida de sexy colegiala.

"Al menos me voy al cielo", les respondió bromeando la sexy modelo a los miles de seguidores que la alertaron sobre los likes de la cuenta del Papa Francisco.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

El actual jefe de Estado de la Santa Sede también puso "like", supuestamente, a un video publicado el pasado 4 de octubre en la que Garibotto aparece promocionando en un sexy bikini una bebida energizante.

Al comprobarlo, la modelo brasileña publicó un post que decía "El día en que fui bendecida", donde recostada en una mesa vestida otra vez de sexy colegiala, además de un video que muestra la captura de pantalla con el 'me gusta' del Papa Francisco.

'Ya nadie está a salvo aquí'

Los "me gusta" ya no están en las publicaciones, y no está claro si el Papa controla su propia cuenta de Instagram. Pero la noticia del aparente toque provocó una serie de reacciones diabólicas y bromas de los internautas.