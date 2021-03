Papa Francisco realiza histórico viaje a Iraq

A diferencia de sus antecesores, el papa Francisco ha viajado a Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Corea del Sur, donde los cristianos son la minoría.

Este viernes 5 de marzo fue el turno de Iraq, el hogar actual de una minoría cristiana que está al borde de la extinción a raíz de la persecución de grupos radicales, como el autodenominado Estado Islámico.

@Pontifex_es Pope Francis on his first papal his first visit to #Iraq Preparations are under way for this historic event. #PopeFrancisInIraq March 5-8. pic.twitter.com/2Xs3UQZXAJ

En un comunicado, el Vaticano informó que el primer viaje apostólico a un país de mayoría chiíta viene precedido de "un pensamiento insistente" compartido con el papa durante el encuentro de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales.

En su primer día en Iraq, el papa Francisco se reunió con el primer ministro iraquí, Mustafa Al-Kadhimi, en la sala VIP del aeropuerto de Bagdad.

Welcome @Pontifex_es

Dozens of Christians and Muslims were arriving at a church in Baghdad hours before Pope Francis was first papal visit to the country.



Men, women and children gathered inside the Church of the Virgin Mary early on Friday morning pic.twitter.com/SlxhKFzIsr