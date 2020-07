Conmueve joven que sube hasta la ventana para ver a su madre internada por Covid-19

Cisjordania.- Las restricciones para acompañar a los pacientes diagnosticados con Covid-19 internados en los hospitales del mundo, no fueron impedimento para que un hombre escalara una pared para ver a su mamá desde la ventana.

Jihad Al-Suwaiti, un joven palestino de 30 años de edad de la ciudad de Beit Awa en Cisjordania, no quería quedarse sin ver a su madre quien se encontrada internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Estatal de Hebrón, por ello decidió escalar la pared hasta llegar a la ventana de la habitación en donde se encuentra su madre.

Rasmi Suwaiti, la madre del joven, estuvo bajo tratamiento por leucemia y coronavirus durante cindo días, pero falleció el pasado 16 de julio, poco después de la hazaña de su hijo por verla.

La imagen original fue compartida por Mohamad Safa, un activista humano y representante ante las Naciones Unidas, en Twitter y título la imagen como: "El hijo de una mujer palestina infectada con COVID-19 subió a la habitación de su hospital para sentarse y ver a su madre todas las noches hasta que falleció".

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs