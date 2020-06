Países escandinavos reportan nube radioactiva proveniente de Rusia

Rusia.- Durante este fin de semana, la palabra Chernobyl se volvió tendencia en las redes sociales poco después de que varios países nórdicos reportaran un aumento en la cantidad de isótopos radioactivos.

Sin embargo, de acuerdo con la información oficial, este aumento en las cifras de radioactividad no tiene relación con el accidente nuclear de 1986 en la planta de Chernobyl en Pripyat, Ucrania.

Por otro lado, el verdadero origen de esta ´nube radiactiva´ se ubica en el oeste de Rusia. Se cree que la causa fue que un elemento combustible de una planta nuclear sufriera daños.

No obstante, las autoridades de Rusia aseguran que las dos plantas nucleares que se encuentran en la región de Leningrado y Kola operaban de manera habitual.

Especialistas de Suecia, Noruega y Finlandia afirmaron que se tuvieron registros de pequeñas cantidades de isótopos radioactivos no dañinos para la salud en la zona sur de la península de Escandinavia y el Ártico.

Aunado a lo anterior, el secretario ejecutivo del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares emitió un tuit en el que confirmó que el incremento de isótopos ocurrió en Rusia, sin embargo, se desconoce el origen exacto.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden???? detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN