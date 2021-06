Pagan bien... pero en San Diego pocos quieren trabajar de taquero

Estados Unidos.- Aunque ofrecen un sueldo de hasta $1,000 dólares a la semana, una conocida taquería de San Diego está batallando para cubrir sus plazas de taquero... ¡pocos se interesan en se empleo!

La taquería, que nació en Tijuana hace más de 50 años y que también tiene locales en California, tiene ese problema: no tiene taqueros que trabajen en sus sucursales.

Un taquero en San Diego, California, puede ganar hasta mil dólares por semana, es decir, unos 21 mil pesos cada ocho días, al mes alguien que prepara tacos puede llevarse a la bolsa como mínimo de unos 80 mil pesos.

Pero sin personal, esta taquería cierra todos los martes y no puede seguir creciendo a pesar de que los tacos le gustan a todos.

"Ahora con la crisis de la pandemia se agudizó nuestro problema. Hay gente que se enfermó. No viene gente a aplicar y estamos teniendo muchos problemas para contratar personal. En nosotros se agudiza porque es un tipo de mano de obra que no es muy común encontrar en California", comentó Nora González, administradora de taquería.

"Hay muchas hipótesis. Es cuestión de tiempo, esperamos que en próximos meses recibamos muchas solicitudes", mencionó Ricardo Celsi, taquero en San Diego.

"Que sepan de tacos, nos han llegado personas que no saben nada, aquí se les puede enseñar, y también le pagamos el entrenamiento, se necesitan ganas de trabajar", expuso Jackeline Ponce, gerente de taquería.

La pandemia agudizó esta problemática que sufren las taquerías en San Diego, California. Desde mediados de mayo a las afueras de las diversas sucursales se observan letreros donde se anuncian vacantes: Se buscan taqueros.

Frase

"No tenemos taqueros. No llegan a aplicar. Pagan muy bien, tenemos buenos beneficios, pero la gente no quiere trabajar. No hay taqueros".

Jackeline Ponce / Gerente de taquería