Padres de familia combatirán el 'cubrebocas obligatorio' en California

Los Ángeles.- El grupo civil californiano de defensa de padres de familia "Let Them Breathe" ("Déjalos respirar") combatirá legalmente el mandato de cubrebocas obligatorio que California quiere mantener para los niños que regresen a la escuela en el otoño.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una nueva guía en la que señalan que los estudiantes y profesores vacunados no necesitan usar cubrebocas en los salones de clases, pero California está adoptando un enfoque cauteloso y se niega a permitir que los escolares vacunados y no vacunados se deshagan de las mascarillas.

Sharon McKeeman, fundadora de "Let Them Breathe", se unió a otras organizaciones para discutir la defensa continua del grupo por la elección de usar o no cubrebocas en las aulas de California.

"No está bien no seguir lo que dicen los CDC, lo que la ciencia dice, está comprobado que los cubrebocas no impiden el contagio sobre todo en una población con menos contagio, como son los niños", dijo por su parte Tania Segal, otra madre de familia, quien está en contra de la medida de mantener cubrebocas en escuelas.

Segal dijo que su hijo de 12 años ha sufrido problemas físicos y psicológicos por usar la mascarilla en la escuela.

"Él tiene asma y siente que durante el día le cuesta mucho respirar, siente que le duele la cabeza y está el tema psicológico que no puede ver a sus amigos la cara, ha sido un año muy duro para el", dijo Segal.

"Más que estar en contra de las máscaras estamos en pro de tener la última decisión, somos pro-eleccción y no queremos hacer lo que nos dicen", dijo Segal.

La organización "Let them Breathe" dijo que no se quedará de brazos cruzados, y que seguirán demostrando su postura en contra de lo que dijo el Departamento de Salud de California, de mantener el uso de los cubrebocas.