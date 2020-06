Padre olvida a sus gemelos en el carro; estaba dormido mientras murieron

Estados Unidos.- Oficiales de policía de Oklahoma realizaron el arresto de un sujeto que provocó la muerte de sus hijos al olvidarlos encerrados en su automóvil por un tiempo prolongado.

Informes policiales sugieren que el sujeto identificado como Dustin Lee Dennis de 31 años de edad llevó a sus hijos al supermercado, posteriormente regresó a su casa y se fue a dormir por 5 horas.

Según dijo a la policía, tras despertar se apresuró a su automóvil y al notar que sus hijos no se movían, rápidamente llamó al 911, sin embargo, a la llegada de los paramédicos, ellos no pudieron hacer nada para reanimarlos debido a que ya llevaban mucho tiempo sin signos vitales.

Dustin Lee Dennis, 31, is arrested for the deaths of his 4-year-old, Teagan, and his 3-year-old, Ryan.



The Oklahoma children died after 5 hours of being locked in a truck on a 90-degree day.



800+ kids have died in hot vehicles over the past 20 years.https://t.co/4zYt23w1PK