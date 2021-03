Oficialmente Texas elimina el uso obligatorio de cubrebocas

Luego de que en días anteriores, el gobernador de Texas Greg Abbott anunciara que se levantarían las restricciones respecto al uso de cubrebocas y la capacidad de aforo en los comercios de alimentos, finalmente hoy entró en vigor la nueva norma.

Mississippi también ha levantado algunas restricciones, sin embargo, es el estado de Texas el que ha determinado cambiar la política respecto a las medidas sanitarias de forma más drástica.

A pesar de esto, algunas ciudades, como Austin, irán contra la indicación del estado, y seguirán exigiendo el uso de mascarillas y cubrebocas en espacios públicos.

??BREAKING: the City of Austin is still legally requiring masks in our community, through our health authority rules. If state officials don´t want to do their jobs in this pandemic, then we´ll do it ourselves.



In Austin, we´re committed to saving lives. Period. #MaskUpATX ??