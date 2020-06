Hombre agrede a policía y es abatido por las autoridades

Georgia.- La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), informó que un policía de Atlanta le disparó a un hombre afroamericano luego de que este apuntara al oficial con una pistola eléctrica en el estacionamiento de un restaurante ´Wendy´s".

El 12 de junio a las 22:30 horas, dos policías recibieron el reporte de un hombre que dormía en un vehículo estacionado bloqueando la entrada del restaurante; los oficiales acudieron y realizaron un examen de alcoholemia a Rayshard Brooks, de 27 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Uno de los uniformados procedió a detener al hombre, sin embargo este se resistió, luchó con los agentes y logró quitarle la pistola eléctrica para después huir, según muestra el video a partir del minuto 28.

Durante la persecusión, uno de los policías sacó su arma de fuego y disparó al hombre que fue llevado al hospital y horas después falleció, mientras que el policía fue revisado por una lesión provocada por el arma eléctrica y luego fue liberado.

Tras el suceso, la jefa de policía, Erika Shields, informó a la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, que presentaría su renuncia, mientras que la alcaldesa solicitará el despido del agente involucrado en la muerte de Brooks.

The GBI is investigating an OIS involving one male subject & Atlanta Police Officers. The subject is deceased. One officer was treated for an injury and released from the hospital.



Read press release ??:https://t.co/mnb8V62iSj pic.twitter.com/ZhbAUrUmqJ