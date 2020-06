Obama se dice feliz tras falla de la Corte ante programa DACA

Estados Unidos.- Este jueves se dio a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos dio un fallo, con el que se mantendrá vigente el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual buscaba eliminar el presidente Donald Trump; ante esto, Barack Obama señaló sentirse feliz por esta noticia.

Mediante su cuenta de Twitter, el exmandatario dirigió algunas palabras para los dreamers, quienes son hijos de inmigrantes y buscan un futuro abierto a más posibilidades, además de que los catalogó como parte de la familia estadounidense.

"Esta semana, hace ocho años, protegimos de la deportación a gente joven que creció dentro de nuestra familia estadounidense".

El exmandatario Obama publicó algunos tweets en los que expresó su felicidad, tanto por los dreamers como por su familias y por la comunidad en general, pues comparten los mismos ideales a pesar de las diferencias raciales.

"Hoy, estoy feliz por ellos, por sus familias, por todos nosotros. Puede que tengamos una apariencia diferente y que provengamos de todas partes, pero lo que nos hace estadounidenses son nuestros ideales compartidos".

Eight years ago this week, we protected young people who were raised as part of our American family from deportation. Today, I'm happy for them, their families, and all of us. We may look different and come from everywhere, but what makes us American are our shared ideals...