Transmiten en vivo el nacimiento de un cachorro panda

Washington.- Un nuevo cachorro de panda gigante está provocando una pandamanía en medio de la pandemia, y los funcionarios del Zoológico Nacional dijeron que el tráfico de visitantes durante su transmisión en vivo aumentó en un 1.200 por ciento durante la semana pasada.

"Estoy bastante seguro de que rompimos Internet anoche", dijo el director del Zoológico Nacional, Steve Monfort. El siempre popular tráfico de la llamada Panda Cam en el zoológico ha estado colapsando desde que días atrás se anunció el embarazo de la venerable matriarca Mei Xiang.

Cuando finalmente dio a luz el viernes por la noche, los funcionarios del zoológico dijeron que les costó mucho entrar en su propia transmisión en vivo, y ahora están trabajando para mejorar su capacidad de transmisión.

La cría nació a las 6:35 de la tarde, hora del Este, informó el zoológico mediante una publicación en Instagram. Se requerirá que pase cierto tiempo antes de que pueda determinarse cuál es su sexo.

?? A precious giant panda cub has arrived! We´re overjoyed to share that Mei Xiang gave birth at 6:35 p.m. and is caring for her newborn attentively. Positive mothering behaviors include nursing her cub and cuddling it close. ???? TUNE IN: https://t.co/99lBTV2w92. #PandaStory pic.twitter.com/x02fEYfAmx