Expertos afirman: Nuevas cepas Covid-19 son menos dañinas

De acuerdo con estudios científicos y expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las nuevas variantes de Covid-19 no deberían ser motivo de alarma, ya que no son más dañinas ni más peligrosas pues no provocan más muertes o mayores daños a la salud que la que ya se conoce.

En ese sentido las fuentes puntualizan que las nuevas cepas Alfa, Beta, Gamma, Delta, Épsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa y Lambda, sí son prevenibles con todas las vacunas disponibles, y que la única diferencia que guardan las nuevas cepas es que sí son más contagiosas, porque tienen una mayor carga viral, pero eso no las hace más letales.

La revista médica británica The Lancet Infectious Diseases publicó un estudio realizado entre 341 pacientes de los centros médicos University College London Hospital y North Middlesex University Hospital los cuales estaban infectados con Covid; más de la mitad tenía una variante de la cepa original.

Lo que encontraron es que los últimos tenían mayor posibilidad de infectar debido a un mayor cuadro de “virulencia”, pero su estado clínico no fue de mayor gravedad.

“Los investigadores compararon la gravedad de los síntomas entre los dos grupos y encontraron que los pacientes infectados con esta nueva variante no tenían un mayor riesgo de enfermarse gravemente o morir.

“Las personas con la nueva cepa requerían oxígeno con mayor frecuencia, pero los autores del estudio consideran que este requerimiento no significa necesariamente que la variante sea más patogénica o más letal”, indica la investigación documentada en The Lancet Infectious Diseases.

Al respecto, el médico, Eduardo Lingow, afirmó que dichos estudios deben servir para dar tranquilidad a la población aunque sin descuidar las medidas preventivas.

“No debe existir pánico, deben seguir existiendo las mismas medidas de precaución de un principio, si hay ahorita un repunte, es más porque las personas han relajado la disciplina.

“No hay ningún estudio que indique que hay mayor mortalidad con este tipo de nuevas variantes, o sea es el mismo riesgo para hospitalización y muerte, lo único que cambia es que es mayor el riesgo de ser contagiado, sobre todo en espacios cerrados”, recalcó Lingow.

Además, otros estudios y la misma OMS indican que todas las vacunas aprobadas para protegerse del virus son efectivas contra las nuevas cepas. Incluso, se estima que protegen más del 90 por ciento.

“La gente puede estar tranquila, la vacuna en general te protege 90% contra casos graves o de hospitalización si estás vacunado, contra cualquier variante”, puntualizó Eduardo Lingow.

El pasado 1 de julio, la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, afirmó que tienen evidencia de que las personas vacunadas casi no se infectan y quien llega a hacerlo, principalmente con la variante Delta que se considera la de más cuidado, no termina hospitalizados, mucho menos muertos.

“La buena noticia es que todas las vacunas enumeradas para uso de emergencia de la OMS protegen contra el desarrollo de enfermedades graves, hospitalización y muerte debido a la variante Delta.

“Entonces, lo importante es que si tiene acceso a una vacuna aprobada por la OMS, tómela y tome el curso completo para que pueda estar protegido tanto contra el Delta como contra otras variantes de Covid”, subrayó Swaminathan.

Cabe precisar que a raíz de que las nuevas cepas empezaron a diseminarse por el mundo, el instituto Weill Cornell Medicine, de Qathar, realizó un estudio el cual arrojó que quienes tienen por lo menos una dosis de vacuna poseen hasta 90% menos probabilidad de desarrollar una infección principalmente de las cepas Alfa, que es la más común, y Delta, que es la más contagiosa por su misma característica, el estudio puso lupa a la Delta y detectó que de 1,500 casos, 179, es decir, sólo 11%, ocurrieron tras aplicarse una vacuna. Además, de esos que se infectaron, los síntomas fueron menores.

“A pesar de que hubo infecciones irruptivas, no condujeron a la hospitalización ni a la muerte, excepto muy, muy raramente”dijo Laith Jamal Abu-Raddad, epidemiólogo de enfermedades infecciosas quien dirigió el estudio de Weill Cornell Medicine.

En este sentido, Lingow llamó a la población a aprovechar las campañas de vacunación.

“Y las personas que se están hospitalizando en el mundo por motivo de estas variantes, son personas que no han sido vacunadas”, señaló el especialista.

NL reconoce efectividad de vacunas ante cepas

De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado, en Nuevo León están presentes siete de las 11 variantes del Covid, pero la dependencia también ha reconocido en dos ocasiones que las vacunas son un arma para atajarlas.

En los últimos días, han repuntado los contagios en la entidad, pero no así las muertes y prueba de ello es que el pasado jueves el indicador de fallecimientos del semáforo Covid pasó a color verde al bajar de siete a cinco los decesos en promedio por semana.

Las 11 cepas son Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa y Lambda.

Hasta el último corte, en la entidad había 139 casos de Alfa; 22, de Gamma; 35 de Épsilon; 33 de Delta; ocho de Lambda; siete de Iota y seis de Beta.