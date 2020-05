Nueva York reabrirá las playas el 22 de mayo y muertes por virus vuelven a bajar

Durante su comparecencia diaria, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, detalló este viernes que las hospitalizaciones y las intubaciones por el virus se han vuelto a reducir aunque en los últimos días se ha producido un ligero repunte en los contagios, que el 10 de mayo llegaron a su cifra más baja -400 infecciones- pero que en los últimos tres días han experimentado un ascenso hasta alcanzar los 431 de hoy.

"Estamos casi en el mismo punto que cuando comenzamos, las cifras son similares a las del 20 de marzo", dijo Cuomo, quien manifestó que los nuevos casos se estaban produciendo en los domicilios por lo complejo que resulta aislarse correctamente en una casa, que es a su juicio el lugar "más difícil para controlar la infección".

As a region we have established a joint agreement on beaches in NY, NJ, CT and DE.



State beaches will open Friday of Memorial Day weekend with strict precautions.



Beaches will be at 50% capacity & masks will be required when social distance not possible. Staff will enforce.