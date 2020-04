Nueva York entona desde las ventanas el "New York, New York" de Frank Sinatra

Nueva York.- "Empieza a difundir la noticia, hoy me marcho, quiero ser parte de ella, Nueva York Nueva York" cantaron los neoyorquinos este jueves desde ventanas, balcones y azoteas, haciendo uso del himno extraoficial de la Gran Manzana, "New York, New York", de Frank Sinatra, para rendir tributo al personal sanitario durante la pandemia del coronavirus.

Un buen número de neoyorquinos se unieron así a la iniciativa impulsada por el coro "Peace of Heart", que interpretó la canción en directo a través de internet y que fue difundida por los canales de radio locales WKCR y WBAI.

La canción comenzó a las 19.02 hora local (23.02 GMT) tras los dos minutos de aplausos que los habitantes de la ciudad de Nueva York realizan diariamente, al igual que en otras ciudades del mundo, para agradecer a los trabajadores sanitarios su esfuerzo y dedicación.

Nightly clap fest at my bldg. Tonight they played "New York, New York" + everyone made noise. #NYC #uws Nothing is more fashionable right now than supporting our medical workers as they fight coronavirus. Staying home is easy. Saving lives is hard. #dothefive #istayhomefor pic.twitter.com/BH9IAq9czR