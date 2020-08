Conoce la nueva moda anti-estrés; pasar 15 minutos en un ataúd

JAPÓN.- La empresa japonesa Kowagarasetai, organizadora de eventos de terror, ofrece un servicio a sus clientes para quitarse el estrés debido al Covid-19 el cual conciste en permanecer 15 minutos dentro de un ataúd.

"La Covid-19 es estresante, y esperamos que la gente pueda obtener un poco de alivio con un buen grito", afirmó el coordinador de la empresa, Kenta Iwana.

And now we have a social-distanced, drive-in haunted house ???? by @kowagarasetai pic.twitter.com/wSSlbISfiX