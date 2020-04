Nueva investigación: ¿Luz solar y calor ayudan a combatir el COVID-19?

Estudios previos no han encontrado pruebas convincentes de que las temperaturas cálidas y la mayor humedad de la primavera y el verano contribuyan a reducir la propagación del virus.

Sin embargo, William Bryan, del Departamento de Seguridad Nacional, dijo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que hay "resultados incipientes" de nueva investigación que indican que la luz solar tiene un potente efecto aniquilador del virus en superficies y el aire. Dijo que los científicos han advertido un efecto similar con temperaturas más altas y mayor humedad. Un laboratorio de biocontención de Maryland efectúa desde febrero pruebas sobre el virus, dijo Bryan.

DHS Under Secretary for Science William Bryan on how the #Coronavirus dies fast when exposed to higher temperatures and solar light indicating that we will get some respite from the virus this summer. pic.twitter.com/P5qC4Ku6RT