Noticiero utiliza por error un video donde aparece hombre desnudo

AUSTRALIA.- Los espectadores con ojos de águila quedaron sorprendidos después de ver una imagen de un hombre desnudo en las nubes con una calificación X en la pantalla durante un informe meteorológico.

El video manipulado apareció en el noticiero australiano Win News Ballarat cuando el anfitrión Bruce Roberts habló sobre un tornado que golpeó al estado de Victoria el martes por la noche.

El breve clip mostraba un rayo de relámpagos que atravesaba el cielo lleno de gruesas nubes grises, formadas por un hombre desnudo sentado en la cama sin ropa.

