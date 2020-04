'Nos reuniremos de nuevo'; Reina Isabell II da conmovedor mensaje por COVID-19

Con un emotivo vídeo transmitido en todo Reino Unido, la Reina Isabel II se pronunció por primera vez en 18 años debido a la cuarentena mundial que ha provocado el COVID-19.

Isabel II reconoció la extraordinaria labor que han llevado a cabo los trabajadores sanitarios durante la contingencia sanitaria.

"Estamos luchando juntos contra esta enfermedad y si continuamos unidos...lo superaremos", señaló en el vídeo grabado desde el castillo de Windsor, al este de Londres.

La jefa de estado también agradeció a todas las familias que se han mantenido en casa y aseguró que así protegerán a sus seres amados.

"El orgullo de quien somos no es parte de nuestro paso, se define por nuestro presente y nuestro futuro", declaró.

"Estaremos de nuevo con nuestros amigos, estaremos con nuestra familias, estaremos de nuevo juntos", así concluyó su histórico discurso.

Cabe destacar que esta es la quinta ocasión en que la Reina Isabel II se ha pronunciado públicamente en la historia de su reinado.

(Con información de El Universal)

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm