La Investigación realizada en Alemania concluye que no es recomendable uso de cubrebocas en menores

Niños no deberían de usar cubrebocas: estudio médico avalado por comunidad científica internacional

Preocupados por sus hijos, muchos padres se preguntan: "¿Deberían los niños usar cubrebocas?", y un nuevo estudio científico puede proporcionar una respuesta: la de que no deberían.

El estudio recientemente publicado encontró que no se debe obligar a los niños a usar cubrebocas porque pueden inhalar niveles inaceptables de dióxido de carbono después de solo tres minutos de usar ese protector.

Los hallazgos, que fueron publicados en The Journal of the American Medical Association, examinaron los niveles de dióxido de carbono de 45 niños con buena salud, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, y con una edad promedio de 10 años.

El ensayo clínico, titulado "Evaluación experimental del contenido de dióxido de carbono en el aire inhalado con o sin máscaras faciales en niños sanos", afirmó que el argumento para que los gobiernos obliguen a los escolares a usar cubrebocas es "débil".

Los autores del estudio señalaron que el aire libre normal tiene aproximadamente 0.04% de dióxido de carbono por volumen (400 partes por millón), y la Oficina Federal de Medio Ambiente de Alemania establece que el límite para habitaciones cerradas es 0.2% (2000 ppm), y cualquier valor superior es inaceptable, informó Fox News.

El estudio encontró que los niveles de dióxido de carbono de los niños que usaban cubrebocas después de tres minutos promediaron entre 13,120 y 13,910 partes por millón, ¡más de seis veces la exposición máxima al dióxido de carbono!

"Esto se debe al volumen del espacio ´muerto´ de los cubrebocas, que recoge el dióxido de carbono exhalado rápidamente después de un corto período de tiempo", dijo el estudio.

"Este dióxido de carbono se mezcla con aire fresco y eleva el contenido de dióxido de carbono del aire inhalado debajo de la mascarilla, y esto fue más pronunciado para niños más pequeños".

El sitio web especializado en medicina, WebMD, dice que la hipercapnia aguda (se produce cuando hay demasiado dióxido de carbono) puede causar delirio, paranoia, depresión y confusión.

Si no se trata, la hipercapnia severa puede causar temblores en las manos, espasmos musculares