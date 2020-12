'No quería que muriera': Niño de 7 años rescata a su hermanita de incendio

New Tazewell, Tennessee.- Un niño de 7 años se convirtió en todo un héroe al salvar la vida de su hermanita después de que la casa de su familia se incendiara, en Tennessee, Estados Unidos.

De acuerdo a los reportes, Chris Davidson, su esposa Nicole y sus hijos se habían ido a la cama como de costumbre alrededor de las 8:30 pm cuando se despertaron por el olor a humo.

En cuestión de minutos, la casa se incendió. Nicole Davidson cuenta que ella y su esposo son exbomberos e inmediatamente se pusieron en acción.

La pareja pudo agarrar a sus hijos Elijah, de dos, y Eli, de siete, pero las llamas en la sala de estar les impidieron llegar a la habitación donde dormía Erin, de 22 meses.

Chris dijo: "Salimos para llegar a ella desde la ventana, pero no había nada en lo que me pudiera parar para alcanzar llegar. Así que recogí a Eli, que entró por la ventana y pudo sacarla de su cuna. "No podríamos estar más orgullosos de Eli. Hizo algo que un hombre adulto no haría", añadió.