Niña de 11 años gana medallas de oro corriendo con unas zapatillas hechas con vendas

Rhea Bullos, una niña de 11 años, se creó su propio calzado con vendas, a las que les dibujó el, logotipo de la marca Nike, para participar en carreras de atletismo, en las que ganó tres medallas de oro.

La niña vive en la pequeña ciudad filipina de Balasan, llegó en primer lugar al dejar atrás a todas sus rivales en carreras de 400, 800 y mil 500 metros en competiciones regionales organizadas por el Consejo Deportivo de las Escuelas de Filipinas.

A través de redes sociales se compartieron fotografías de la atleta con las vendas que envolvió alrededor de sus pies y tobillos y con el logo de la famosa marca de tenis dibujada.

Los padres de Rhea no tenían dinero para comprarle unas zapatillas de verdad; no obstante para la menor esto no fue un obstáculo. En una entrevista, dijo que aspira a representar a Filipinas en los Juegos del Sudeste Asiático algún día.

Las imágenes se hicieron virales y han dado la vuelta al mundo, muchas personas han expresado su admiración; algunas personas se han ofrecido a ayudar a la niña comprándole el calzado que necesita para estas competencias.

Algunas de sus rivales también corrían sin zapatillas.

La historia de Bullos se volvió popular en Filipinas, lo que condujo al entrenador profesional de baloncesto del país, Jeff Cariaso, a comunicarse con ella a través de las redes sociales.

Got her details. Thanks for your help Joshua and @CabsPacheng https://t.co/YBnhjOFuFx