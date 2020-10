Máxima tensión en Nigeria por las protestas contra la brutalidad policial

Nigeria vivió hoy una jornada de máxima tensión por la sangrienta represión de las protestas masivas contra la brutalidad policial que sacuden al país, que se teme que haya causado decenas de muertos este martes por la noche y que recibió una amplia condena de líderes internacionales.

El epicentro de las manifestaciones se situó en el estado de Lagos, en el que se asienta la ciudad homónima, mayor urbe de África y corazón económico de Nigeria, donde las autoridades impusieron ayer un toque de queda para contener las manifestaciones.

Esa decisión se tomó tras varios días de protestas de #EndSARS ("Acabar con SARS"), movimiento que ha logrado captar la atención internacional sobre las acusaciones de arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos de la ahora ya disuelta Unidad Especial Antirrobo (SARS, por sus siglas inglesas) de la Policía nigeriana.

La pasada noche, calificada por la prensa local como "martes negro", varias personas murieron por acciones de las fuerzas de seguridad en la zona de la barrera de peaje de Lekki en Lagos, urbe de unos 21 millones de habitantes, según la sección nigeriana de Amnistía Internacional (AI).

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Video shows protesters running from gunfire at a toll gate in Lagos, Nigeria, where witnesses say soldiers opened fire at people demonstrating against police brutality https://t.co/Uu0YT3wF6m pic.twitter.com/W9d5pk7E3S