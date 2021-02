Nicolás Maduro se solidariza con México; ofrece gas natural venezolano

Caracas.- En medio de la situación crítica que atraviesa México por la escasez de gas natural, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país podría ser un buen suministrador de este recurso a nuestro país, esto pese a que en tierras venezolanas, los pobladores suelen recurrir a encender fogatas ante lo escaso que es este recurso en el país sudamericano.

Debido a que Texas cortó el suministro de gas natural a México, sumado a que nuestra nación se volvió dependiente de este recurso para gran parte de la generación de su energía, en el norte de México se generó una auténtica crisis luego de una serie de apagones que dejaron a más de 4 millones 700 mil mexicanos sin energía eléctrica.

Para más información, consulta la nota completa en info7.mx.

No es broma, no es chiste, no es fake news. Nicolás Maduro ofrece abastecer a México con gas natural venezolano. pic.twitter.com/9nuJqaceDY