Confirman muerte en explosión de Beirut de Nazar Najarian, Secretario General de las Falanges Libanesas

Beirut.- A horas de la devastadora explosión que azotó a Beirut, Líbano, autoridades locales confirmaron la muerte de Nazar Nacarina quien fungía como el secretario general de las Falanges libanesas.

Las Falanges Libanesas son una fuerza política de derecha fundado en 1936, el cual simpatiza con la Iglesia maronita, quienes son el grupo cristiano más prominente de todo el país. Son partidarios de que Líbano debería dejar de intervenir en el conflicto de Siria.

The General Secretary of #Lebanese Kataeb Party Nazar Najarian died after massive #Beirut explosion. pic.twitter.com/oc5YK9FBhH