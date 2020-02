NASA muestra el deshielo de la Antártida ante la ola de calor

La ola de calor de nueve días en el extremo norte de la Antártida provocó el deshielo del 20% de Eagle Island, según fue relevado por imágenes de la NASA, esto significa casi una cuarta parte de la capa de nieve de una isla antártica.

Las imágenes muestran a Eagle Island, en la península noreste del continente helado, la cual experimentó un derretimiento máximo del 6 al 11 de febrero, perdiendo alrededor del 20% de la acumulación estacional de nieve.

La Antártida experimentó su día más caluroso registrado a principios de este mes, alcanzando un máximo de 18 grados centígrados. Los Ángeles tuvo la misma temperatura ese día, dijo la NASA.

Esta ola de calor de febrero fue el tercer evento de derretimiento importante del verano 2019-2020, después de períodos cálidos en noviembre de 2019 y enero de 2020.

