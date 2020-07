NASA pierde momentaneamente la señal del rover Perseverance

Estados Unidos.- Cerca de una hora después del despegue del rover Perseverance, mismo que fue declarado como exitoso, la NASA perdió todo tipo de comunicación con la nave.

Sin embargo, pese a la contingencia, los científicos de la NASA encabezados por el subdirector de proyectos Matt Wallace, lograron recuperar señales del vehículo espacial y se logró constatar que continuaba su curso correctamente.

We put out the call, and you answered. Thanks to everyone, all over the world, who sent in their well-wishes and helped #CountdownToMars . pic.twitter.com/mobLaXvxxD

Por fortuna, la breve desconexión no significó para nada el final de la misión. Informan que el Perseverance, el cual ahora ya le hace más honor a su nombre, está en perfecto estado y continúa su travesía al planeta rojo.

Por medio de un comunicado, la NASA aclaró que redoblarán esfuerzos para garantizar el éxito de la misión.

Por otro lado, el director de la NASA, Jim Bridenstine emitió un tuit en el que afirma que este tipo de situaciones ya las han experimentado en otras misiones, por lo que tiene experiencia en como solucionarlo.

We had a good launch this morning, we´re right on course for Mars and signal from @NASAPersevere is strong. We are working to configure the ground stations to match the strength of the spacecraft signal. This scenario is one we´ve worked through in the past with other missions.