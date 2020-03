Museo de Louvre cierra por temores del coronavirus

Las autoridades francesas cerraron el Museo de Louvre en París el domingo debido a temores por el coronavirus.

Los custodios del museo le habían expresado a la gerencia sus preocupaciones de que quedarían contagiados por alguien en medio de la gran multitud de visitantes que la institución recibe todos los días.

"Estamos muy preocupados porque recibimos visitantes de todo el mundo", declaró Andre Sacristin, representante del personal del museo.

The Louvre museum in Paris is closed this morning as staff has forced a meeting with management to discuss the #CoronaVirus situation. People are waiting outside. #COVID19 #Coronavid19 #CoronavirusFrance #COVID #COVID?19 #COVID2019 pic.twitter.com/qXhhMwXAEN