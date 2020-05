¿Murciélagos en monedas de EUA demuestran trama gubernamental Covid-19?

ESTADOS UNIDOS.- Se han lanzado muchas teorías para explicar los orígenes del nuevo coronavirus COVID-19 que surgió en Wuhan, China, a fines de 2019, que van desde el hallazgo prosaico de que era simplemente una mutación natural hasta la afirmación conspiratoria de que era un arma biológica creada en un laboratorio chino. Una posibilidad muy discutida fue que el coronavirus SARS-CoV-2 se originó en murciélagos e hizo el salto de murciélagos a humanos a través de una especie intermedia.

Una de las tramas conspirativas más extravagantes de los orígenes del coronavirus sostuvo que la emisión de la nueva moneda de 25 centavos de dólar estadounidense que comenzó a circular el 3 de febrero de 2020 representando murciélagos en su reverso era una pista que indicaba que COVID-19 fue "hecho por el gobierno" como parte de un complot para " mata a las masas y comienza un nuevo mundo".

