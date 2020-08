Muñecas LOL causan polémica por sexy lencería

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Luego de que la muñeca Poppy de Trolls World Tour producida por Hasbro causara polémica por tener un botón en un lugar inapropiado, ahora la se encuentra en el centro de la controversia es la muñeca LOL Surprise, fabricada por MGA Entertainment, por lo que sucede cuando las sumerges en agua helada.

A través de redes sociales una madre de familia compartió un video donde explica que descubrió que las muñecas cuando son sumergidas en agua fría aparecen con lencería atrevida para menores de edad, lo que causó la indignación de padres de familia.

Las muñecas LOL han sido populares durante años y se venden en un huevo o contenedor que ocultan la identidad de la muñeca que está adentro. La descripción en el sitio web para ciertas muñecas dice que puedes "alimentar o bañar a tu muñeca para otra sorpresa de agua".

Hace un año una publicación de Reddit se refirió a la "lencería secreta" en las muñecas, pero la revelación no se volvió viral hasta la publicación de Hilary Williams en Facebook.

La madre de familia decidió probar los juguetes de su hija de 6 años, y al mojar uno en el agua fría reveló lo que parecían medias negras y lencería.

"Tan inapropiado para los niños", dijo Hilary Williams en su clip de Facebook, que desde entonces ha sido visto más de 43 millones de veces.

"Esto es lo que les estamos comprando y sin saber", continuó. "Eso no está bien".

Ahora, padres indignados están indignados con MGA Entertainment por negarse a alertar a los padres sobre esta sexualización dirigida a los niños en etapa preescolar y los niños de primaria.

hi ! if you have children or little female siblings this is for you. do NOT BUY THEM LOL DOLLS. when you put them in ice water pedophilic undertones emerge! all of these are extremely inappropriate for young kids. #saveourchildren pic.twitter.com/BgiZaQgerv