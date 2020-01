Multimillonario japonés busca novia que lo acompañe a su viaje ¡a la Luna!

Un multimillonario japonés está buscando una mujer que le siga hasta la Luna, y aunque pueda parecer una propuesta romántica, se trata de una oferta concreta que promete un periplo real repleto de aventuras.

La propuesta la ha lanzado Yusaku Maezawa, fundador de la firma de venta electrónica de ropa y accesorios Zozo, que en 2018 anunció su intención de convertirse en el primer turista espacial con un viaje a la Luna en una nave de la compañía SpaceX.

Esa nave de la empresa creada por Elon Musk tiene previsto orbitar la Luna hacia 2023. En 2018 Maezawa ya anunció que le gustaría ir acompañado de ocho artistas, y ahora está buscando una pareja para el viaje.

La campaña la está haciendo desde un sitio de internet, en un aviso titulado "Amantes de la Luna llena", y desde un inicio se deja claro que lo que está buscando es "alguien especial" que quiera acompañarlo.

La idea es documentar esta búsqueda en un "reality show" que será transmitido por el canal de televisión por internet AbemaTV. Se asume, por lo que dice Maezawa, que la agraciada no sólo participará en el documental, sino que también le acompañará en el viaje.

"Maezawa busca encontrar su pareja de vida", agrega el aviso.

Eso sí, la candidata debe cumplir varias condiciones, entre ellas estar soltera, tener 20 años o más, gozar de una "personalidad brillante" y ser "siempre positiva" y desear "disfrutar plenamente de la vida".

Y, por supuesto, "ser alguien que desea la paz mundial", como dice el sitio de internet (https://mz.abema.tv/en.html), que también está recogido como vínculo en su cuenta de Twitter.

Las candidatas tendrán que colocar sus datos en un vínculo de ese sitio de internet a partir de este viernes, y la selección comenzará una semana después.

La agraciada será anunciada a finales de marzo, pero antes de ello Maezawa se entrevistará con las candidatas para conocerlas personalmente, en un proceso que será documentado en el "reality show".

El excéntrico millonario nipón ya anunció en 2019 su intención de dar cerca de un millón de dólares en total a cien personas, elegidas al azar, que reenviaran un tuit suyo, y para este año ha multiplicado por mil la oferta, todo ello como parte de un "experimento social".

In 2019, I did a 100 million yen giveaway on Twitter (1M yen to 100 winners). I hold the record for the most retweeted tweet.

In 2020, I did a giveaway of up to 1 billion yen.

This social experiment will study the effects of UBI.

Will you be happier if you were given 1M yen? pic.twitter.com/waa7XhiGIz