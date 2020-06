Mujer termina sin cabello tras asalto; se le atoró en moto de ladrón

Buenos Aires.- Una mujer fue arrastrada varios metros luego de que se le atascara el cabello en la llanta trasera de la motocicleta en la que se desplazaba un asaltante que intentó despojarla de su cartera.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Loma Hermosa, situada a las afueras de la ciudad de Bueno Aires, Argentina.

Gracias a las cámaras de seguridad que estaban instaladas en la calle, el trágico hecho pudo ser captado en video.

La víctima fue identificada como Celia Chaparro de 46 años de edad.

"El me dijo que le diera todo lo que tenía, no se si me empujó o me caí"