Mujer se le acerca a un cocodrilo para verlo mejor; le cuesta la vida

Estados Unidos.- Una mujer fue asesinada por un cocodrilo en un estanque situado en Carolina del Sur, antes de su violento deceso, le comentó a una de sus amigas que tenía deseo de acercarse al ejemplar.

De acuerdo con el testimonio de la amiga, cuando la chica se acerco al animal este la atacó de manera súbita y fugaz, arrastrándola al interior del agua. Según contó, la víctima no gritó durante el ataque.

La hoy occisa fue identificada como Cynthia Covert de 58 años de edad. Los trágicos hechos que culminaron en su muerte ocurrieron durante la tarde del pasado viernes. El estanque en que ocurrió se ubica en la isla Kiawah, en el condado de Charleston Country. Esto de acuerdo con el testimonio de las autoridades locales.

Se dio a conocer que bastó con que la mujer se acercara a poco más de un metro y medio del voraz animal para que este diera un brinco lograra alcanzarla con sus fauces.

Cuando vieron que el enorme anfibio se intentaba tragar a la señora Covert, su esposo y su amiga intentaron abatir al animal dandole de golpes con una pala. Sin embargo, sus ataques solo lograron que el cocodrilo se adentrara aún más en el agua.

Cuando los oficiales arribaron al lugar, el cocodrilo continuaba asomándose a la superficie con el cuerpo de la señora Covert en sus fauces y se sumergía de manera intermitente. Fue así como uno de los elementos de las fuerzas policiales logró atinarle un tiro en la cabeza al animal cuando este se asomaba para tomar aire.

Pese a que elementos de los cuerpos de bomberos lograron rescatar a Chyntia Covert, ella terminó por fallecer en el hospital a causa de las graves heridas causadas por el animal.

(Con información de Fox News)

Kiawah Island attack: Animal lover wanted to get close to alligator https://t.co/0mM7Ss7e6N #Cynthia Covert #South Carolina alligator attack