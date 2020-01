Mujer se desnuda ante decenas de personas en el Aeropuerto de Miami

Por razones hasta ahora desconocidas, una joven mujer se despojó de su ropa a la vista de decenas de personas en las instalaciones del Aeropuerto de Miami.

Las imágenes captadas por el usuario de Twitter Tommy in Hileah se volvieron virales luego de que el cineasta Billy Corben retuiteara el video en su perfil.

Se sabe que la mujer fue detenida por la policía de Miami cuando se subió al techo de una patrulla a las afueras de la terminal aérea.

Part 2 of our woman in Miami Airport! ??????????? pic.twitter.com/YXjickD2Z2