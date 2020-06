Mujer finge ayudar en protestas de EUA sólo para tomarse una foto

California.- Se ha cumplido una semana de las protestas a consecuencia de la muerte de George Floyd en Estados Unidos (EUA); sin embargo, hay algunos jóvenes que han sacado provecho de esto, como recientemente lo hizo una mujer que fingió ayudar durante estas sólo para tomarse una foto.

Miles de ciudadanos estadounidenses han salido a la calle para pedir justicia y exigir un alto a la violencia racial, pero quizás otros tantos han aprovechado esto para sacar beneficio en sus redes sociales.

Un ejemplo de esto fue el caso de una mujer que posó al lado de un hombre que resguardaba su negocio de los saqueos mediante tabloides de madera. A la joven se le ve sostener un taladro y posar con él como si estuviera ayudando al señor, mientras que su conocido le tomaba la foto.

This lady stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. Please don´t do this. #santamonicaprotest #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterLA pic.twitter.com/lgt2rZogk9