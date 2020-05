Mujer es golpeada por ir a hacer la compra sin cubrebocas

Estados Unidos.- Mientras estaban dentro de un supermercado, un grupo de personas se percató de que una mujer había logrado entraral establecimiento sin usar cubrebocas. Situación a la que reaccionaron de manera violenta, usando la fuerza bruta para sacar a la mujer de la tienda.

Por el momento, el video en cuestión lleva acumuladas más de 8 millones de visualizaciones e la red social Twitter.

Fue a través de las redes sociales que las crudas imágenes fueron filtradas. En dicho video se puede observar como la mujer es violentada mientras ella aún intenta discutir con los clientes de la tienda.

Los hechos ocurrieron en el corazón de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, cabe destacar que esta fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia.



En Estados Unidos, la cifra de muertos por el nuevo coronavirus ha ascendido a 100 personas, lo que la convierte en el país que ha sido más golpeado por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial.

Staten Islanders with masks drive out non-mask wearing person in grocery store. #Coronavirus pic.twitter.com/iPQwk7lD9y