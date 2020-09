Mujer es picada por un escorpión al abrir un paquete pedido por app

ESPAÑA.- Una mujer llamada Judith, originaria de España, realizó un pedido en la aplicación AliExpress, quien al recibir y abrir el paquete, fue picada por un escorpión que estaba escondido dentro de una bolsa que compró.

"Cuando metí la mano me picó algo en el dedo de la mano izquierda, y me di cuenta que era un escorpión. Claro, yo no sabía qué tipo de escorpión que era ni nada", declaró la joven a medios de España.