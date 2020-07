Mujer se desnuda frente a oficiales durante protesta en Portland, Oregon

Portland, Oregon.- Portando únicamente un cubrebocas y un gorro de tela, una mujer confrontó a la policía de Portland durante una protesta con tintes violentos.

La mujer, quien no ha sido identificada, estuvo realizando varias poses de yoga y billete en frente de la barricada antimotines conformada por decenas de oficiales de policía.

Cuando los oficiales comenzaron a lanzarle gas lacrimógeno, algunos manifestantes utilizaron sus escudos para protegerla.

Cabe destacar que la ley en el estado de Oregon es bastante indulgente en torno a la desnudez en público, esto debido a que únicamente es ilegal estar desnudo con la intención de provocar la exitación sexual.

Los manifestantes instalados en dicho sitio del centro de Portland ya han cumplido su cincuentavo día consecutivo de protesta por la brutalidad policíaca en el arresto y asesinato de George Floyd.

En una de las fotografías puede apreciarse como la chica está sangrando de uno de sus pies, situación que probablemente se generó a causa de recibir un disparo de la munición no letal por parte de los originales federales.

ADVERTENCIA: El siguiente video muestra imágenes fuertes que podrían no ser aptas para todos los públicos.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn´t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t