Anciana india de 85 años hace malabares para afrontar crisis por la pandemia

India.- A través de las redes sociales, una anciana le dio la vuelta al mundo por su gran habilidad en las artes circenses, concretamente por practicar una suerte de malabares con un par de palos de madera.

La mujer de 85 años de edad es originaria de la ciudad de Pune, en India y tras la publicación del video en diversos espacios de prensa alrededor del mundo, cientos de personas han elogiado su destreza y valores, pues este acto lo realiza con la intención de recaudar dinero para apoyar económicamente a su familia ante la crisis económica generada por el coronavirus.

Do watch the video to know more about this brave soul...it shall touch your heart definitely...??



Its my gentle appeal to all who willing want to extend a hand of help for the well-being of her family...



Name- Shanta Balu Pawar

Age- 85 years old

Contact details- 9373611504 pic.twitter.com/lipaIWWQhS