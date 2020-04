Muertes diarias en NY bajan por primera vez en 15 días

NUEVA YORK.- El aumento diario de las muertes por coronavirus en el estado de Nueva York se redujo por primera vez en más de dos semanas, pero el gobernador Andrew Cuomo advirtió el sábado que el estado no está listo para relajar el cierre de escuelas y negocios y la prohibición de reuniones. Sin embargo, para quienes buscan algo que celebrar, las autoridades estatales están acelerando algunos trámites burocráticos para contraer matrimonio: Los neoyorquinos podrán recibir los permisos por internet e incluso casarse vía video durante la pandemia.

El número de decesos diarios por COVID-19 fue inferior a 550 en el estado a medida que las hospitalizaciones continúan disminuyendo, informó Cuomo.

Pero la crisis dista de terminar: Los hospitales aún reportan casi 2.000 nuevos enfermos de COVID-19 al día y las casas de adultos mayores siguen siendo "un criadero de virus", afirmó Cuomo.

Si bien las multitudes de pacientes han bajado un poco en las salas de emergencia, "eso no significa que tengamos días felices aquí nuevamente", dijo el gobernador demócrata en un comunicado de prensa. "No estamos en un punto en que vayamos a reabrir algo inmediatamente".

El estado registró 540 muertes el viernes por el virus que causa el COVID-19, el número más bajo desde el 1 de abril.

Casi 13.000 de habitantes de Nueva York en total han muerto desde que el primer caso de coronavirus del estado fue reportado el 1 de marzo, agregó el gobernador. El total del estado no incluye más de 4.000 muertes en la ciudad de Nueva York que fueron atribuidas al virus en los certificados de defunción, pero que no fueron confirmadas por pruebas de laboratorio.

Más de 2.700 personas han perdido la vida en hogares de ancianos de Nueva York, más que en cualquier otro estado.

Cuomo subrayó que ese tipo de instalaciones están bajo presión ante la escasez de personal, las enfermedades y la fragilidad de los residentes.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. En algunos casos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.

Muchas oficinas de registro civil han estado cerradas ante la emergencia sanitaria, lo que impidió que las parejas no pudieran obtener permisos debido a que el estado exige que los prometidos completen sus solicitudes en persona.

Pro Cuomo dará la orden de permitir temporalmente a las parejas presentar las solicitudes de forma remota, informó su oficina el sábado. El estado también autorizará que funcionarios municipales y estatales realicen las bodas por video.

"Ya no hay excusa cuando surja la pregunta sobre los matrimonio. No hay excusa. Lo pueden hacer por Zoom. Sí o no", dijo el gobernador, con una risita.

Tres días después de anunciar un plan de 170 millones de dólares para garantizar que los habitantes de la ciudad de Nueva York tengan alimentos suficientes en medio de la pérdida de empleos y las órdenes de confinamiento, las autoridades indicaron que el programa está redoblando esfuerzos.

El gobierno municipal distribuyó gratuitamente cerca de seis millones de comidas entre el 16 de marzo y la noche del viernes, un incremento de 4,5 millones de comidas hasta el anuncio del miércoles, de acuerdo con la recién nombrada directora del programa, Kathryn Garcia _quien también funge como comisionada sanitaria del gobierno de la ciudad.

La ciudad también está entregando 250.000 comidas gratis al día en escuelas para quienes las necesitan.